Otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralı
Uşak'ta otomobille minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Uşak'ta otomobille minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Ulubey ilçesi istikametine ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 64 ABH 041 plakalı minibüs ile Bölme Kavşağı'ndan yola çıkmak isteyen A.U. kontrolündeki 64 AV 920 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle, otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık