Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.09.2019 22:26

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinden Uşak istikametine seyreden H.T. (50) yönetimindeki 09 BY 949 plakalı otomobil, Beylerhan köyü yakınlarında Akın Çakır'ın (31) kullandığı 64 KS 636 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Timur'un ifadesinde, motosikletin ışıklarının yanmadığı için karanlıkta fark edemediğini söylediği belirtildi.

Kaynak: AA