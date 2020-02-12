Uşak'ta otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
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Uşak'ta otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

12.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:26
Uşak'ta otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre Eşme - kara yolunda Fatih Demir'in (43) kullandığı 64 DA 060 plakalı kamyonetle, Mustafa Yalçın'ın kullandığı 34 VK 3268 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Fatih Demir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Bülent Polat (44) yaralandı.

Polat, olay yerine gelen ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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