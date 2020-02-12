Uşak'ta otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre Eşme - Ulubey kara yolunda Fatih Demir'in (43) kullandığı 64 DA 060 plakalı kamyonetle, Mustafa Yalçın'ın kullandığı 34 VK 3268 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerden Fatih Demir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Bülent Polat (44) yaralandı.
Polat, olay yerine gelen ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.