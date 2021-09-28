Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVASLI, UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Yatağan (57) yönetimindeki 34 VF 0937 plakalı otomobil, Yayalar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Ümmü Yatağan (58) ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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