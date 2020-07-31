Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
31.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:54

Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ferhat Sakar (24) yönetimindeki 64 KD 890 plakalı otomobil, Uşak-Afyon kara yolu Büyükoturak köyü yakınlarında, tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve eşi Hatice Gamze Sakar (23), 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ferhat Sakar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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