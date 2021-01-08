Otomobilin çarptığı tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
08.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:01
Uşak'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.
Uşak'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.
Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir-Ankara kara yolunda otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkiye, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Otomobilin sis farı bölümüne sıkışan tilki, Uşak Belediyesi barınağına getirildi.
Barınakta tedavisi tamamlanan tilki, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı