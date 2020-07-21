Uşak'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
21.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:20
Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Banaz ilçesinden Ahat Köyü yönüne giden M.K. idaresindeki 54 BE 603 plakalı otomobil, köy yolunda, yol kenarındaki L.Ç'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan L.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaza yerinden uzaklaşan M.K, jandarma ekiplerince yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA