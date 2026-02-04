Haberler

Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (54) idaresindeki 64 EA 118 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan E.V. (46) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı

"Nereden nereye" dedirten görüntü
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi

Birbirlerini tehdit ediyorlardı! Savaş baltalarını gömdüler
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar