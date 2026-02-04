Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (54) idaresindeki 64 EA 118 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan E.V. (46) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK