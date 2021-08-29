Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Uşak-Ankara kara yolunda G.M. (53) yönetimindeki 06 BG 5377 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki İ.M. (14), N.M. (21) ve L.T. (15) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık