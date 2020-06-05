Uşak'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Uşak'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
05.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:43
Uşak'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivaslı ilçesi Akarca köyü yakınlarında H.A. (26) idaresindeki 70 AR 696 plakalı otomobil, Y.A. (50) yönetimindeki 64 SE 435 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan S.K. (25) yaralandı.
Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA