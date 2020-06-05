Uşak'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Uşak'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
05.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:57

Uşak'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uşak-Sivas karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. (26) idaresindeki 70 AR 696 plakalı otomobil, Yonüs A. (50) idaresindeki 64 SE 435 traktör ile çarpıştı. Çarpışma sonucu traktör şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Sultan K. (25) ile birlikte 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan araçlarda maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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