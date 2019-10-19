Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

19.10.2019 22:40

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Özden Kunt yönetimindeki 43 HF 039 plakalı otomobil, Eşme-Denizli kara yolunun birinci kilometresinde Melih Muştu idaresindeki 43 SP 400 plakalı yem yüklü tırla çarpıştı.



Kazada yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Muştu ile otomobilin şoförü Kunt ve beraberindeki Rabia Gündoğdu ile Meliha Eroğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özden Kunt kurtarılamadı.

Kaynak: AA