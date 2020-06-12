Uşak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, F.T. yönetimindeki 64 ABB 171 plakalı otomobil, Eşme ilçesi yakınlarında Arif Yıldız (19) idaresindeki 64 EJ 503 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü F.T.'nin Eşme ilçesinde av tüfeğiyle ateş açılması sonucu ağır yaralanan bekçinin yakını olduğu, olayı duymasının ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA