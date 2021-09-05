Dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
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Dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

Dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta dereye düşen otomobildeki 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta dereye düşen otomobildeki 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Merkeze bağlı Kaşbelen Köyünde meydana geldi. İddialara göre Selvioğlu köyüne doğru ilerleyen B.Ö. kontrolündeki 64 AAS 005 plakalı otomobil, Kuşoğlan Mahallesi yakınlarında B.Ö.'nün kontrolü kaybetmesi sonucunda dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.Ö., N.K. ve G.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
Dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
Dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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