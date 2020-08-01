Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
01.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:03
Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Şaban Yavuz'un kullandığı 64 AU 138 plakalı otomobil, Uşak-Ankara kara yolu Karlık kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ramazan Yavuz (51), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA