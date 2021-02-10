Otobüs otomobile çarptı: 1 yaralı
10.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:55
Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ankara-İzmir kara yolundaki Gedikler Köyü Kavşağı'nda Abdil M. yönetimindeki 35 MKU 50 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde giden İlyas B. yönetimindeki 33 AER 841 plakalı otomobile çarptı.
Olay yerine sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü İlyas B, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlyas B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal