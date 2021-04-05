Uşak'ta OSB'ye işçi taşıyan 5 servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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Uşak'ta OSB'ye işçi taşıyan 5 servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta OSB'ye işçi taşıyan 5 servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Uşak'ta organize sanayi bölgesindeki fabrikalara işçi taşıyan 5 servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Uşak'ta organize sanayi bölgesindeki fabrikalara işçi taşıyan 5 servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

G.B'nin kullandığı 64 S 0012 plakalı işçileri taşıyan otobüs, Uşak-İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı yakınlarında saman yüklü tırın devrildiği trafik kazasını görünce durakladı.

Otobüsün arkasında seyreden R.T'nin kullandığı 64 S 0323, U.G'nin kullandığı 64 S 0186, E.Ö'nün kullandığı 64 FM 683 ve B.A'nın kullandığı 64 S 0102 plakalı servis minibüsleri de önlerindeki araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda yaralanan 8 işçi ve 1 sürücü sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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