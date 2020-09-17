Uşak'ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
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Uşak'ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı

Uşak'ta, kontrolünü kaybeden araç orta refüje çarparak trafik levhalarını ve elektrik direğini devirdi.

Uşak'ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
17.09.2020 01:28 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:32

Uşak'ta, kontrolünü kaybeden araç orta refüje çarparak trafik levhalarını ve elektrik direğini devirdi. Çarpmanın etkisiyle savrularak ters devrilen araçta seyir halindeki bir kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre Muhammet Melih Çelik (19) kontrolündeki 64 ABJ 689 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç önce orta refüje çıktı sonrasında elektrik direği ve 2 trafik levhasını devirdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol ortasında ters devrildi. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine Polis, Ambulans ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken sağlık ekipleri kazada yaralanan seyir halindeki D.C.K.'yi (16) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan D.C.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü Çelik'in kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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