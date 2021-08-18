Ormanlık alanda yangın çıktı

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Merkeze bağlı Sarıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, arazöz ve iş makinasının sevk edildiği yangına, 2 helikopter de havadan müdahale başlattı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık