Uşak'ta ormanlık alanda yangın başladı
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Uşak'ta ormanlık alanda yangın başladı

Uşak'ta ormanlık alanda yangın başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı.

Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Uşak'ın Sarıda Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler alevleri büyümeden kontrol altına almaya çalışırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. - UŞAK

Uşak'ta ormanlık alanda yangın başladı
Uşak'ta ormanlık alanda yangın başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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