Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
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Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
03.09.2020 21:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:02

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangına, 30 arazöz, 6 iş makinesi, yaklaşık 100 personel, 15 teknik eleman, 5 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangına müdahale eden 4 helikopter ise havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara verdi.

"Çok büyük çaplı bir yangın olmadığını düşünüyoruz"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek çalışmaları denetledi.

Vali Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yangının 20 hektarlık bir alanda çıktığını kaydeden Kocabıyık, "Çok büyük çaplı bir yangın olmadığını düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni olmuş bir olay, çok hızlı müdahale edildi." dedi.

Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Risk altında olduğunu düşündüğümüz iki mahallemiz var; Pırtılar ve Hacı İmam. O mahallerimize de icap ettiğinde tahliye edilebileceklerini ve hazırlıklı olmalarını ilettik. Şu an tahliye söz konusu değil ama rüzgarın da etkisiyle yangın mahallerimize doğru ilerleyecek olursa tahliye yaparız. Üzücü olan buranın bizim ağaçlandırma bölgemiz oluşu. Yanan ağaçların hepsi çok genç. Ormanlarımıza içinde yaşayan canlılara karşı daha duyarlı olalım."

Kaynak: AA

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