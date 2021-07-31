UŞAK'TA ORMAN YANGINI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UŞAK'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UŞAK'a bağlı Göğem köyünde, yerleşim alanına yakın bir bölgede orman yangını çıktı.

UŞAK'a bağlı Göğem köyünde, yerleşim alanına yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Alevler iki eve de sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Göğem köyü Göl mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 2 iş makinesi ile Uşak Belediyesi'ne ait 7 araç bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yerleşim alanına yakın bir noktada çıkan yangında, alevlerin sıçradığı 2 ev, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yanan evlerde büyük oranda hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

UŞAK'TA ORMAN YANGINI
UŞAK'TA ORMAN YANGINI
UŞAK'TA ORMAN YANGINI
UŞAK'TA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan İlham Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Prens William Oğulcan Engin
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UŞAK'TA ORMAN YANGINI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:02:10. #1.16#

title