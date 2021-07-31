UŞAK'TA ORMAN YANGINI

UŞAK'a bağlı Göğem köyünde, yerleşim alanına yakın bir bölgede orman yangını çıktı.

UŞAK'a bağlı Göğem köyünde, yerleşim alanına yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Alevler iki eve de sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Göğem köyü Göl mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 2 iş makinesi ile Uşak Belediyesi'ne ait 7 araç bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yerleşim alanına yakın bir noktada çıkan yangında, alevlerin sıçradığı 2 ev, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yanan evlerde büyük oranda hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı