Uşak'ta orman yangını

Uşak'ta orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

24.08.2019 19:50
Uşak'ta orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Hasanköy sınırları içinde bulunan Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 5 helikopter, Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı 20 arazöz, 3 dozer ve çevre ilçelerdeki belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Üç noktada süren yangın, Hasanköy'e 5 kilometre mesafede etkili oluyor.

İl Özel İdaresinden yangın bölgesine takviye olarak iş makineleri gönderilirken bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Yangın bölgesine giden Uşak Vali Vekili Sait Topoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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