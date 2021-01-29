Uşak'ta okulun lojmanından kalorifer peteği çalan 2 şüpheli yakalandı
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Uşak'ta okulun lojmanından kalorifer peteği çalan 2 şüpheli yakalandı

29.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:06
Uşak'ta okulun lojmanından kalorifer peteği çalan 2 şüpheli yakalandı

Uşak'ta bir okulun lojmanındaki kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Uşak'ta bir okulun lojmanındaki kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Köyü İlkokulunun kullanılmayan lojmanlarındaki kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kalorifer peteklerini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından, diğeri de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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