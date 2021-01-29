Uşak'ta okulun lojmanından kalorifer peteği çalan 2 şüpheli yakalandı
Uşak'ta bir okulun lojmanındaki kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Uşak'ta bir okulun lojmanındaki kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Köyü İlkokulunun kullanılmayan lojmanlarındaki kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kalorifer peteklerini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından, diğeri de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık