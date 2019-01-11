Uşak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Türkiye genelinde yürütülen "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Banaz'da öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü'nden trafik polisleri tarafından verilen eğitimlere trafik kuralları, uyulması gereken kurallar ve kazaların azaltılmasına yönelik bilgiler verildi.

Üç gün süren eğitimlere ilçe merkezindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA