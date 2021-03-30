Uşak'ta öğrencilere Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırında trafik kuralları anlatıldı
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Uşak'ta öğrencilere Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırında trafik kuralları anlatıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta öğrencilere Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırında trafik kuralları anlatıldı

Uşak'ta Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

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Uşak'ta Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı, Uşak'a geldi.

Atapark'taki alanda duran tırda, jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları anlatıldı, kuralları anlatan çizgi film izletildi.

Eğitimin sonrasında öğrencilere alanda kurulan ve trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda, akülü arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Öte yandan yine bir tırda yer alan Emniyet Kemeri Simülasyon Aracında vatandaşlar kaza anında yaşananları deneyimledi.

Özel bir düzenekle 360 derece dönen araca binen vatandaşların zaman zaman korktuğu gözlemlendi.

Aracın içinde zor anlar geçirdiğini söyleyen Seçil Altındağ, "Emniyet kemeri olmasına rağmen zar zor durabildik. Direksiyondan ve tavandan tutmak zorunda kaldık. Emniyet kemerini takmasak neler oldurdu bilmiyorum. Allah kazadan korusun ve herkes emniyet kemelerini taksın." dedi.

Ahmet Büyükoğlu ise "Simülasyon sayesinde kazaların ne denli şiddetli olduğu gördük. Gerçek gibiydi. Emniyet kemerinin ne gibi faydası ve etkisi olduğunu görmüş olduk. Zamanı olan herkes denesin gerçekten çok farklı bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan ilkokul öğrencisi Kübra Özgün de eğitimlerin çok güzel olduğunu ve çok keyif aldığını söyledi.

Alandaki tırları ziyaret eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, öğrencilerle sohbet edip, onlara kırmızı düdük, şapka ve boyama kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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