Uşak'ta narkotik ekipleri 4 bin 536 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
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Uşak'ta narkotik ekipleri 4 bin 536 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

18.03.2021 22:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:26

Uşak'ta narkotik ekipleri 4 bin 536 adet uyuşturucu hap ele geçirdi Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlenen istihbarat çalışmaları sonucunda şehir dışından getirilen 4 bin 536 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Uşak'ta narkotik ekipleri 4 bin 536 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

UŞAK - Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlenen istihbarat çalışmaları sonucunda şehir dışından getirilen 4 bin 536 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir dışından E.K.'nın yüklü miktarda sentetik ecza hap getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda E.K.'nın içerisinde olduğu öğrenilen otobüs, kontrol noktasında durduruldu. Yapılan arama çalışmalarında E.K.'nın sırt çantasından vatandaşları zehirlemesi planlanan 4 bin 536 sentetik ecza hap çıktı. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta narkotik ekipleri 4 bin 536 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Uşak'ta narkotik ekipleri 4 bin 536 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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