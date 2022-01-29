Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avgan Mahallesi'nde C.G'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evin büyük bir bölümünü saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasara yol açan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

İtfaiye, Ulubey, Yangın, Uşak, Güncel, Haber

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