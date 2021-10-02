Uşak'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Hatay'dan düğün için İzmir'e gidenleri taşıyan minibüsün Uşak'ta şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - Hatay'dan düğün için İzmir'e gidenleri taşıyan minibüsün Uşak'ta şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
İzmir'deki bir düğün için Hatay'dan yola çıkanları taşıyan F.K. (51) yönetimindeki 31 C 4115 plakalı minibüs, Ankara-Uşak kara yolu Çarıkköy Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile minibüsteki 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri