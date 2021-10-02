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Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı

Hatay'dan İzmir'e düğün için giden minibüs Uşak'ta şarampole devrildi.

İZMİR (İHA) - Hatay'dan İzmir'e düğün için giden minibüs Uşak'ta şarampole devrildi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Hatay'dan İzmir'e düğün için giden F.K. kontrolündeki 31 C 4115 kontrolündeki minibüs, Ankara - Uşak Karayolu Çarıkköy Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi çevre hastanelere kaldırılırken yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Öte yandan ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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