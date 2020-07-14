Uşak'ta minibüs devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
14.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:54
Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zülfikar Şeref (59) yönetimindeki 45 VN 125 plakalı minibüs, Uşak-Manisa kara yolu Yenişehir köyü yakınlarında, devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçtaki 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA