Uşak'ta minibüs devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

23.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:27
Uşak'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Celal Şavran (39) yönetimindeki 45 NU 174 plakalı minibüs, Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Baran (10) ve Yeliz Şavran ile Nimet Lekesiz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta minibüs devrildi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:27:35. #1.14#
title