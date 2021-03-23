Uşak'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Celal Şavran (39) yönetimindeki 45 NU 174 plakalı minibüs, Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Baran (10) ve Yeliz Şavran ile Nimet Lekesiz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık