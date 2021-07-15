Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta kullandığı motosikletin dengesini kaybetmesi sonucunda düşen sürücü hayatını kaybetti.

Uşak'ta kullandığı motosikletin dengesini kaybetmesi sonucunda düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak merkeze bağlı Muharremşah köyü girişinde meydana geldi. İddialara göre, Bekir Yılmaz, kontrolündeki 64 LV 359 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletten düşen Yılmaz, yol kenarındaki şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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