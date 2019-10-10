Uşak'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yürüyüşü
Uşak'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolaysıyla yürüyüş düzenlendi.
Uşak'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolaysıyla yürüyüş düzenlendi.
Uşak Kanserle Savaş Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, Uşak Belediyesi önünden başlayıp,15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi.
Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.
Meme kanseri konusunda vatandaşların bilinçlenmesi için çalıştıklarını dile getiren Kavas, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından aşure dağıtıldı.