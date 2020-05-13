Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.
13.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:08
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs'tan itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı, maskesiz çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, kararın vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.
Kaynak: AA