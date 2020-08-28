Uşak'ta markette çıkan yangın hasara neden oldu
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Uşak'ta markette çıkan yangın hasara neden oldu

Uşak'ta bir markette çıkan yangın hasara yol açtı.

28.08.2020 01:50 | Son Güncelleme: 28.08.2020 01:55

Uşak'ta bir markette çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede marketin iç kısımlarına ilerleyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol almayı başardı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Uşak'ta markette çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: AA

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