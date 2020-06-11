Uşak'ta LGS sınavına girecek öğrenciler için 1 ton el dezenfektanı hazırlandı
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Uşak'ta LGS sınavına girecek öğrenciler için 1 ton el dezenfektanı hazırlandı

Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için 1 ton dezenfektan hazırlanarak, okullara gönderildi.

Uşak'ta LGS sınavına girecek öğrenciler için 1 ton el dezenfektanı hazırlandı
11.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:18

Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için 1 ton dezenfektan hazırlanarak, okullara gönderildi.

İl genelinde 90 okulda yapılacak LGS sınavına girecek öğrenciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlanan dezenfektanlar tamamlandı.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan el dezenfaktanları, sınavların yapılacağı okullara gönderildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfektan ve maske üretimini sürdürdüklerini söyleyen Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, "Sayın Valimiz Funda Kocabıyık'ın destek ve himayesinde bu süreçte bazı okullarımızda dezenfektan ve maske üretimi gerçekleştirdik. Sınava girecek öğrencilerimiz için hazırlanan dezenfektanların üretimi tamamlandı. Bu dezenfektanları da sınavın yapılacağı okullara gönderdik. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Salgının başladığı günden bu yana yaklaşık 20 ton dezenfektan ürettiklerini söyleyen Okul Müdürü Seçkin Şentürk, sınava girecek öğrenciler için 1 ton el dezenfektanı hazırladıklarını belirtti.

Sınava girecek öğrencilerin sağlığı için üretilen dezenfektanların Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderildiğini aktaran Şentürk, "LGS sınavına girecek öğrencilerimiz için başladığımız dezenfektan üretimini tamamladık. Öğretmenlerimiz tarafından standartlara uygun halde hazırlanan el dezenfektanları ilimizde sınavın yapılacağı okullara gönderildi. Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Biz de bu süreçte elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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