Uşak'ta LGS korona virüs gölgesinde başladı
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Uşak'ta LGS korona virüs gölgesinde başladı

Uşak'ta 90 okulda 6 bin 218 öğrenci Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girmenin heyecanını yaşadı.

Uşak'ta LGS korona virüs gölgesinde başladı
20.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:52

Uşak'ta 90 okulda 6 bin 218 öğrenci Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girmenin heyecanını yaşadı. Kentte binlerce öğrenci sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı.

Öğrenciler sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav olacakları okulda bulundu. Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulunda saat 09.30'da başlayan sınav öncesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sınıflara alındı. Öğrencilere girişte dezenfektan ve maske verildi. Korona virüs gölgesinde sınava giren öğrencilerin ve onları bekleyen velilerinin heyecanlı oldukları görüldü.

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Ayhan Yaşar, "Heyecanlıyım, biraz stres var. Ama geçeceğine ve kendimi kontrol edebileceğime inanıyorum" dedi.

Kızına refakat eden baba Yaşar Yılmaz, "Bu sürece yoğun bir şekilde hazırlandık. Sıkıntılı bir süreç ama ellerinden geleni yapacaklar. Pandemi döneminde olmasaydı daha iyi olurdu ama gerekli bir sınav" dedi.

Öte yandan birinci oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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