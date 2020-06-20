Uşak'ta LGS heyecanı
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Uşak'ta LGS heyecanı

Uşak'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava, 90 okulda 6 bin 217 öğrenci girdi.

Uşak'ta LGS heyecanı
20.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:56

Uşak'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava, 90 okulda 6 bin 217 öğrenci girdi.

İl genelinde 90 okulda, 451 sınav salonunda gerçekleştirilen LGS'ye 6 bin 217 öğrenci katılırken, bin 248 öğretmen görev aldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında önceden dezenfekte edilen okullarda, öğrenciler sosyal mesafe kuralları içinde sınav salonlarına alındı.

Tüm öğrencilere sınav salonlarının girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Çocuklarını sınava getiren aileler ise okul önünde sınavın bitmesini bekledi. Bazı aileler ise Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kızının sınava girdiğini söyleyen Mihrican Erdem, "Zor şartlarda sınava hazırlandı. İnşallah başarılı olur. Burada çocuğumuzu bekliyoruz. Eve gitsek de aklımız burada kalacak. İnşallah tüm çocuklar emeklerinin karşılığını alır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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