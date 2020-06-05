Uşak'ta kuyuya düşen köpeği vatandaşlar kurtardı Uşak'ın Ulubey ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Kayalı köyünde, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kapalı kuyudan sesi duyan vatandaşlara bölgeye gitti. Kuyuda köpek yavrusu olduğunu gören muhtar Ümit Erol ve vatandaşlar, ip yardımıyla köpeği çıkarttı.

Kuyudan çıkartılan köpek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA