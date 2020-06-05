Uşak'ta kuyuya düşen köpeği vatandaşlar kurtardı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
05.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:08
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Büyük Kayalı köyünde, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kapalı kuyudan sesi duyan vatandaşlara bölgeye gitti. Kuyuda köpek yavrusu olduğunu gören muhtar Ümit Erol ve vatandaşlar, ip yardımıyla köpeği çıkarttı.
Kuyudan çıkartılan köpek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA