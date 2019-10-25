Uşak'ta Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde, çoban tarafından bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, çoban tarafından bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Corum köyü Mantarlık mevkisinde hayvan otlatan çoban, toprakta top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, top mermisini kontrollü patlattı.