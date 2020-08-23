Uşak'ta "Kurtuluş Kum Voleybolu Turnuvası" başladı Uşak Belediyesince bu yıl dördüncü kez düzenlenen "Kurtuluş Kum Voleybolu Turnuvası" başladı.

Uşak Belediyesince bu yıl dördüncü kez düzenlenen "Kurtuluş Kum Voleybolu Turnuvası" başladı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kurtuluş Kum Voleybolu Turnuvası" Atapark'ta başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında turnuva öncesinde sporcuların ve görevli personelin ateşleri ölçülürken, alanda gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Farklı yaş gruplarından 36 erkek, 30 kadın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ikişerli takımlar halinde devam edeceği ve finalin ise Uşak'ın kurtuluş tarihi olan 1 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, turnuvanın sportmence geçmesini diledi.

Kaynak: AA