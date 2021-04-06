Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası
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Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası

Uşak'ta, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 11 kişiye 15 bin lira para cezası verildi.

Uşak'ta, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 11 kişiye 15 bin lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynandığı yönünde ihbarda bulunulan Durak ve Sarayaltı mahallelerindeki 2 kahvehaneye baskın yaptı.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 11 kişiye 15 bin lira para cezası kesildi.

Durak Mahallesi'ndeki kahvehane, ruhsatı bulunmadığı için kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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