Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 11 kişiye 15 bin lira para cezası verildi.
Uşak'ta, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 11 kişiye 15 bin lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynandığı yönünde ihbarda bulunulan Durak ve Sarayaltı mahallelerindeki 2 kahvehaneye baskın yaptı.
Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 11 kişiye 15 bin lira para cezası kesildi.
Durak Mahallesi'ndeki kahvehane, ruhsatı bulunmadığı için kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık