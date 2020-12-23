Uşak'ta kumar oynayan 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza
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Uşak'ta kumar oynayan 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza

23.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:14
Uşak'ta kumar oynayan 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza

Uşak'ta metruk bir binada kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Uşak'ta metruk bir binada kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özdemir Mahallesi'nde metruk bir evde kumar oynanıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynama hazırlığındaki 6 kişiye toplamda 18 bin 900 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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