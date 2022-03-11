Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.
Özdemir Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kumardan elde edildiği değerlendirilen 1100 liraya el konuldu.
AA / Mehmet Çalık - Güncel