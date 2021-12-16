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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası verildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası verildi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye, kişi başı 1336 liradan toplamda 4 bin 8 lira para cezası verildi.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynamaya yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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