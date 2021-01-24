Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası

24.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:38
Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye 70 bin lira para cezası kesildi.

Uşak'ta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye 70 bin lira para cezası kesildi.

Durak Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 70 bin lira para cezası verildi.

Operasyonda ele geçirilen 6 bin liraya el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Oktay Kaynarca Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Nijerya Hisarcık Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 15:39:34. #1.15#
title