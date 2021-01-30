Uşak'ta kumar oynayan 11 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

Uşak'ta kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

Işık Mahallesinde bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye toplamda 34 bin 650 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık