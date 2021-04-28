Uşak'ta kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye para cezası verildi
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Uşak'ta kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye para cezası verildi

Uşak'ta kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye, toplam 63 bin 88 lira ceza kesildi.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye, toplam 63 bin 88 lira ceza kesildi.

Eşme ilçesinde bir ev ile bir depoda kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreslerdeki 18 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından toplam 63 bin 88 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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