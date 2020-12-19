Uşak'ta kumar operasyonu
19.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:00
Uşak'ta bir depoda kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza uygulandı.
Uşak'ta bir depoda kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza uygulandı.
İslice Mahallesi'nde bir depoda kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.
Adreste kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye, toplamda 75 bin 600 lira para cezası kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık